طاقم حكام أردني يدير مباريات أبطال آسيا

2020/08/01 | 09:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم حكام دولي أردني، للمشاركة في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، والتي ستحضنها قطر خلال الفترة من 14 ايلول وحتى 3 تشرين الأول المقبلين.ووقع اختيار الاتحاد الآسيوي على الحكام أدهم مخادمة، أحمد فيصل، أحمد مؤنس ومحمد البكار، للمشاركة في إدارة مباريات دور المجموعات، والدور قبل […]

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