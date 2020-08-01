صحيفة: بلد عربي سيواجه أسوأ مجاعة عام 2020

2020/08/01 | 09:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في تقرير لها، أن عام 2020 سيكون أسوأ أعوام الجوع في اليمن بسبب الحرب الأهلية وغارات التحالف وجائحة كورونا، والفيضانات.وجاء في التقرير الذي أعدته بيل ترو، أن “أكثر من نصف سكان اليمن كانوا يعتمدون على المساعدات الغذائية التي تأتي من الخارج، وأن الوضع زاد سوءا بعد وصول وباء كورونا للبلاد”.[…]

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