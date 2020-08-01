مصريون يطوفون حول مجسم للكعبة – فيديو

2020/08/01 | 09:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو يظهر مجسما يشبه الكعبة في أحد الأحياء بمصر ، يطوف حوله عدد من الأشخاص ، كما يطوف حوله الأطفال مرتدين الجلباب، مرددين: “لبيك اللهم لبيك”، وذلك بالتزامن مع حلول وقفة عيد الأضحى المبارك.والتقط بعض المارة فيديوهات، لحظة طواف الأطفال حول الكعبة لتسجيلها، ونشرت الفيديو […]

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