صادقون: الانتخابات المبكرة ستبدد وهم مواقع التواصل الاجتماعي

2020/08/01 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..اشاد النائب عن كتلة صادقون النيابية نعيم العبودي، بتحديد اجراء الانتخابات النيابية المبكرة، مبينا ان الانتخابات ستضهر الثقل الحقيقي للاحزاب وستبدد وهم مواقع التواصل الاجتماعي.وقال العبودي في تغريدة على “توتير” تابعته المعلومة ان ” الانتخابات المبكرة ستكون خطوة جيدة وفعالة، لأنّها ستحدد الثقل الحقيقي لكل من الأحزاب والكتل، وتبدّد وهم مواقع التواصل […]

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