الفتح: سنعمل على استكمال قانون الانتخابات تمهيداً لإجرائها في موعدها

2020/08/01 | 09:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف الفتح اليوم السبت، أنه سيعمل على استكمال قانون الانتخابات تمهيداً لإجرائها في موعدها المقرر.

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