رئيس البرازيل: الجميع سيصابون يوما ما بفيروس كورونا

2020/08/01 | 09:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قلل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي تعافى مؤخرا من كورونا المستجد، مرة أخرى من مخاطر الإصابة مجددا بالمرض، وطلب من الناس ألا يخافوا، وقال إن الجميع تقريبا سيصابون بالعدوى.وأضاف بولسونارو، خلال اجتماع مع أنصاره في بلدية باج (ولاية ريو غراندي دو سول): “أنا موجود في مجموعة الخطر، وبالتالي لم أظهر بتاتا الإهمال، […]

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