2020/08/01 | 09:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقدان 132 “ك ف” من الكهرباء نتيجة قطع أسلاك خط عكركوف – بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 09:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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