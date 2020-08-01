الكشف عن مخطط خليجي لتهريب الارهابيين من سجن الحوت عبر تظاهرات ذي قار

2020/08/01 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..كشف النائب عن محافظة ذي قار ، عبد الأمير تعيبان ، السبت، مخطط سعودي إماراتي لتدمير محافظة ذي قار من خلال التظاهرات الحالية، مبينا ان الحكومة تصرف مبالغ طائلة على الإرهابيين الموجودين في سجن الحوت بذي قار وقال تعيبان في تصريح متلفز: هناك مخطط سعودي إماراتي لتدمير محافظة ذي قار من خلال التظاهرات […]

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