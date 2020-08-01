بكين: التصريحات الأمريكية المعادية للصين لن تردعنا 

2020/08/01 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..انتقدت الصين، التصريحات الأمريكية “المعادية” لها، مؤكدة أن “الشعب الصيني لن تخيفه أقوال وأفعال بعض السياسيين الأمريكيين ضد الصين، وسوف يعمل مع شعوب الدول الأخرى لبناء مستقبل أكثر إشراقا للبشرية”.جاء ذلك خلال لقاء صحفي، رد فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبين، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضد الصين […]

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