2020/08/01 | 09:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح يحدد موقفه من دعوة الكاظمي لإجراء انتخابات مبكرة: هذا ما سنعمل عليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 09:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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