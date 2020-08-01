الاقتصاد النيابية: اميركا تسيطر على بعض الاستثمارات العراقية وتسعى للبقاء على اراضيه

2020/08/01 | 09:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سالم طحيمر، السبت، ان الولايات المتحدة الأمريكية لاترغب في الخروج من العراق لعدة اسباب.وقال طحمير لـ / المعلومة/، أن القوات الأمريكية تهيمن على المصالح العراقية الداخلية والخارجية وتبسط نفوذها على بعض الاستثمارات”.وأضاف أن “ العراق يحتاج في الوقت الراهن لاموال واستثمارات من اجل تنشيط […]

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