العولمة المتوحشة وعصر الفقر العالمي - خليل اندراوس

2020/08/01 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، شهد الاقتصاد العالمي تحولات كثيرة أهمها تراكم وتركيز رأس المال العالمي واتساع نشاط الشركات متعددة الجنسيات والعابرة للقارات، وكذلك أدى سقوط الاتحاد السوفييتي إلى تداعي العديد من حركات التحرر القومي، وكل هذا نقلنا إلى مرحلة أحادية، هيمنة وسيطرة وتسيّد الولايات المتحدة في المشهد السياسي والاقتصادي والثقافي العالمي، وجرى تهميش وإضعاف البنية الايديولوجية والفكرية للأح ......





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