«الطير الهيمان» وداعًا - فهد المضحكي

2020/08/01 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_المضحكي رحل أحد أبرز نجوم الأغنية البحرينية والخليجية..



رحل الفنان الوفي للقضايا الوطنية والقومية والفن الراقي المعبِّر عن قضايا المجتمع والإنسان.كان سلمان زيمان وفيًا مخلصًا يحمل الأعباء دون كلل ولا تأفف، كان الكتمان على الوجع والصمت على الجراح أبرز صفاته.علاقته بالموسيقى كما رواها لـ«الجريدة» الكويتية (يونيه 2017) بدأت مبكرة جدًا كان يجذبه صوت الإيقاع، ولعل طبل «القرقاعون» بشكل خاص يتم ص ......





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