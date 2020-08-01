في المسألة الناصرية - سلسلة مقالات حول المسألة الناصرية 1 من 3 - حجاج نايل

2020/08/01 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حجاج_نايل آثرت مرارا وتكرارا الابتعاد عن هذا الموضوع ، وعدم الكتابة فيه لسببين ، الاول ان لي اصدقاء ناصرين اعزاء كثر، اعتز بصداقتهم علي المستوي الانساني، والسبب الثاني هو ان غالبية ومعظم الناصرين، لا يملكون منهجا للمناقشة والحوار، وبمجرد ان تذكر الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، تنهال عليك الشتائم والسباب، وفي احسن الاحوال تتهم بأنك صهيوني وخائن وعميل، وهلم جرا من هذه التوصيفات ،ولكنني اخيرا قررت ان اخوض غما ......





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