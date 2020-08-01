دولة القانون: الحديث عن انتخابات مبكرة دون محكمة اتحادية غير مجدي

2020/08/01 | 10:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..اكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، السبت، ان الحديث عن اجراء انتخابات مبكرة غير مجدا بسبب عدم وجود محكمة اتحادية، مبينا ان القوى السياسية تتعمد الاستمرار في شلل المحكمة الاتحادية لتأجيل أي تقدم سياسي.وقال المطلبي في تصريح لـالمعلومة ان ” القوى السياسية الكبرى تتعمد الاستمرار في شلل المحكمة الاتحادية العليا وعدم […]

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