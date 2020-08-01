2020/08/01 | 10:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الكهرباء، السبت، انفصال خط عكركوف_غرب بغداد 132 كي في بعارض فني.
وذكر بيان للوزارة أنها “تود إعلام المواطنين الكرام، بأنه حدث انفصال لخط عكركوف- غرب بغداد 132 ك ف نتيجة تقطع الاسلاك الطورية للخط المذكور”.
واضاف البيان أنه “سيتم اطفاء خط غرب بغداد- جامعة 132 ك ف لغرض العمل على خط عكركوف، وسيؤدي …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفصال خط كهرباء عكركوف_غرب بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر بيان للوزارة أنها “تود إعلام المواطنين الكرام، بأنه حدث انفصال لخط عكركوف- غرب بغداد 132 ك ف نتيجة تقطع الاسلاك الطورية للخط المذكور”.
واضاف البيان أنه “سيتم اطفاء خط غرب بغداد- جامعة 132 ك ف لغرض العمل على خط عكركوف، وسيؤدي …
هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفصال خط كهرباء عكركوف_غرب بغداد وكالة تقدم الاخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفصال خط كهرباء عكركوف_غرب بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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