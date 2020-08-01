2020/08/01 | 10:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، السبت، انفصال خط عكركوف_غرب بغداد 132 كي في بعارض فني.وذكر بيان للوزارة أنها “تود إعلام المواطنين الكرام، بأنه حدث انفصال لخط عكركوف- غرب بغداد 132 ك ف نتيجة تقطع الاسلاك الطورية للخط المذكور”.واضاف البيان أنه “سيتم اطفاء خط غرب بغداد- جامعة 132 ك ف لغرض العمل على خط عكركوف، وسيؤدي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفصال خط كهرباء عكركوف_غرب بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

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