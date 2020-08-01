بعد الإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة.. جدل محتدم بين دعاة التنظيم السياسي والمقاطعة من الآن!

2020/08/01 | 10:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد جدل محتدم يجري في أوساط المدونين والمتظاهرين على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتخابات مجلس النواب القادمة.وأثيرت الآراء المختلفة بعد تحديد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم السادس من حزيران/يونيو المقبل من عام 2021 موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة في حديث تلفزيوني مساء أمس الجمعة.وكتب مدونون تحت وسم #الانتخابات_المبكرة تغريداتهم حول المشاركة […]

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