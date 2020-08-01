حزب البارزاني: موضوع إدارة المنافذ الحدودية لكردستان سيحل بالتوافق مع بغداد

2020/08/01 | 10:13 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، السبت، عن استمرار المفاوضات مع بغداد من اجل حل ...

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