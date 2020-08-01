شاهد المقطع: “نتفلكس” تسحب فلماً مصرياً بعد دعوات لمقاطعتها بسبب “الإساءة للإسلام”

2020/08/01 | 10:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نتفلكس في فرنسا تسحب الفيلم المصري الشيخ جاكسون بعد دعوات لمقاطعتها احتجاجا على هذا المشهد الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي تداول مدونون مقطعاً من الفيلم المصري “الشيخ جاكسون” بعد دعوات لمقاطعتها بسبب المقطع الذي يُظهر شيخاً مسلماً شاباً يؤدي الصلاة ثم يلكم الفنان الراحل مايكل جاكسون بسبب تشويشه على صلاته.مقاطعة نتفلكس ترند […]

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