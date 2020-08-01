مستثمرو الصناديق السيادية يتوقعون تعافيا يستغرق أكثر من ربعي عام

2020/08/01 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

يتوقع أكثر من نصف صناديق الثروة السيادية المشاركة في مسح جديد أن يستغرق تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كوفيد-19 أكثر من ربعي عام، ورجحت أن تكون الأسواق المتقدمة في وضع أفضل للتعافي.

وتوقع 58.3% من المشاركين في مسح المنتدي الدولي لصناديق الثروة السيادية وإنفسكو تعافيا على شكل حرف U، إذ بدا أن الأغلبية اتفقت على أنه ستأتي فترة أطول من النمو الأبطأ، مما يبرز مدى الضبابية التي تكتنف عوامل مثل موجات جديدة من الإصابات وحزم دعم حكومية.

وقال حوالي 29.2% من المشاركين إنهم يتوقعون تعافيا على شكل حرفW، وهو ما يشير إلى نزول مزدوج في النمو.

وتوقعت نسبة 8.3% فقط تعافيا على شكل حرفV، والذي يشير إلى تراجع في النمو متبوع بتعاف على نفس القدر من الحدة.

وجرى الانتهاء من المسح الذي شمل 24 عضوا بالمنتدي الدولي لصناديق الثروة السيادية الشهر الماضي.

ويعتقد أكثر من 60% من المشاركين أن الأسواق المتقدمة في وضع أفضل للعودة لنمو بوتيرة ما قبل كوفيد-19 بعد الركود الناجم عن الجائحة.

وتوقع أقل من النصف أن تكون وتيرة التعافي في الأسواق الناشئة أفضل.

وأيد المشاركون أن اقتصاد الصين في أفضل وضع للتعافي بين الاقتصادات الكبرى.

وقال المنتدى وإنفسكو إن ذلك ربما يعكس توقعا بأن الصين أول من عانت من الجائحة وتعاملت معها على نحو أفضل بشكل عام، لذا فإن اقتصادها قد يكون أكثر استجابة لجهود التحفيز الحكومية.

وتوقع نحو ثلث المشاركين أن يرفع اليوان الصيني حصته من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية العالمية وكذلك حصته في نشاط التجارة.

وتشعر نسبة 86% من المشاركين في المسح أن الصين ستواصل فتح اقتصادها وإتاحة حرية أكبر للتجارة وفرص الاستثمار.

لكن مستثمري الصناديق السيادية ظلوا على ثقتهم في الأصول بالدولار الأميركي، إذ اتفق 71% على أن الدولار يوفر أكثر الوجهات جذبا للاستثمار في الأسهم، ويعتقد 58% أن السندات المقومة بالدولار ستكون أفضل أوراق الدين أداء.

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