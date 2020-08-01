الصين والعراق والإمارات يتصدرون قائمة الدول المستوردة للسلع الإيرانية

2020/08/01 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اظهرت بيانات مصلحة الجمارك الايرانية،السبت، أن الصين والعراق والامارات بالترتيب تصدرت قائمة الدول المستوردة للسلع الإيرانية في فصل الربيع بفترة 20 مارس/آذار حتى 20 يونيو/حزيران 2020.

وفقا لبيانات مصلحة الجمارك الايرانية، سجلت صادرات السلع الايرانية 6.4 مليار دولاراً بالاجمال، فيما استحوذت الصين على 1.84 مليار دولار منها بنسبة 28.9 بالمئة تلاها العراق بـ 1.190 مليار دولار وبنسبة 23.4 بالمئة والامارات 970 مليون دولار و 15.2 بالمئة وافغانستان 500 مليون دولارو 7.8 بالمئة وتركيا 250 مليون دولار و3.9 بالمئة.

وسجلت صادرات ايران في فصل الربيع 2020، واقع 6.4 مليار دولار بانخفاض سعري 44 بالمئة عن المستوى المسجل بربيع 2019، وذلك لتزامنه مع تفشي فيروس كورونا وما صاحبته من اجراءات اغلاق الحدود.

بالمقابل إستوردت ايران سلعا بقيمة 7.6 مليار دولار في ربيع 2020 هبوطا عن مستوى 10.4 مليار دلار وبنسبة 26.8 بالمئة عن ربيع 2019، فيما تصدرت الدول المصدرة، الصين بـ 1.94 مليار دولار، تلتها الامارات بـ 1.7 مليار دولار وتركيا بـ 820 مليون دولار والهند بـ 530 مليون وروسيا بـ 420 مليون دولار على التوالي.

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