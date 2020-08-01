النفط يغلق على ارتفاع ويسجل مكاسب شهرية

2020/08/01 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اغلقت اسعار النفط، يوم السبت، على ارتفاع بعد اسبوع من التذبذب في الاسعار، فيما سجلت مكاسب شهرية.

وتذبذت الاسعار خلال الاسبوع الماضي الا انها ضلت ضمن نطاق 40 و44 دولار للبرميل الواحد حيث سادت القتامة توقعات الاقتصاد، إذ تثير زيادة الإصابات بفيروس كورونا خطر تجدد إجراءات العزل العام وتهدد أي انتعاش قد يحصل.

واغلقت اسعار مزيج برنت تحميل تشرين الاول على ارتفاع بلغ 0.39 دولار ليسجل 43.64 دولار، فيما اغلق الخام الامريكي على ارتفاع ايضا بلغ 0.52 دولار ليسجل 40.44 دولار.

وحققت اسعار النفط مكاسب شهرية، مدعومة بأنباء عن أن تخفيضات إنتاج النفط الأمريكي في أيار كانت الأكبر على الإطلاق.

ومضى برنت على مسار تحقيق مكاسب للشهر الرابع، بينما يتجه الخام الأميركي صوب المكسب الشهري الثالث، وارتفع الخامان القياسيان من مستويات متدنية بلغاها في نيسان حين كان معظم العالم في إجراءات عزل عام.

لكن زيادة الإصابات مجددا وانتشارها في أنحاء العالم تبرز التهديد المستمر للطلب على النفط.

وتعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها زيادة الإنتاج اعتبارا من السبت القادم مضيفين نحو 1.5 مليون برميل يومياً إلى الإمدادات العالمية.

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