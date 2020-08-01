العثور على طريقة للكشف عن السرطان من خلال المظهر الخارجي

2020/08/01 | 10:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..يشرح الأطباء أن تطور السرطان في الرئتين يؤثر على تدفق الدم، وفي هذا الصدد، قد تظهر أعراض مثل تورم الوجه.توصل الأطباء البريطانيون إلى استنتاج أنه يمكن اكتشاف السرطان ليس فقط عن طريق وسائل التشخيص، ولكن أيضًا عن طريق المظهر الخارجي، على سبيل المثال، عن طريق الوجه، حسب تقرير “إكسبريس”.يشرح الأطباء أن […]

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