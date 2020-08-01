علماء يتوقعون نهاية قريبة جدا للحضارة البشرية 

2020/08/01 | 10:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد علماء وباحثون متخصصون في الفيزياء والنظم البيئية أن الحضارة البشرية ستنقرض في فترة قريبة جدا بسبب الأنشطة البشرية على كوكب الأرض.قدم علماء ورقة بحثية تضمنت تحليلا كميا لاستدامة النمو السكاني العالمي الحالي فيما يتعلق بعمليات إزالة الغابات المستمرة، الموازية للزيادة البشرية بالاعتماد على العمليات الإحصائية.وأنشأ العلماء نموذجا إحصائيا مبسطا تضمن […]

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