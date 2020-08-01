الصحة تجهز المحافظات بمئات أجهزة التنفس الصناعية

2020/08/01 | 10:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، السبت، المباشرة بتوزيع 700 جهاز تنفس اصطناعي نوع CPAP على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات لتعزيز الخدمات المقدمة لمواجهة جائحة كورونا.وذكر بيان للوزارة أنه “بجهود استثنائية من قبل وزارة الصحة واشراف مباشر من قبل الوزير حسن التميمي باشرت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا ) بتوزيع 700 جهاز تنفس اصطناعي …

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