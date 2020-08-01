الوكالة الدولية للطاقة تحذر العراق من الاضطرابات: استمرار انقطاع الكهرباء المزمن له عواقب أمنية خطيرة وقاسية!

2020/08/01 | 10:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حذرت الوكالة الدولية للطاقة من اضطرابات اجتماعية وسياسية بسبب استمرار انقطاع الكهرباء في العراق.وقال رئيس الوكالة الدولية فاتح بيرول إن “الانقطاع المزمن للكهرباء الى جانب انخفاض أسعار النفط يهدد الاستقرار السياسي في العراق وعلى الأخير التحرك بسرعة لتعزيز إمدادات الكهرباء او مواجهة أزمة جديدة خلال الشهرين المقبلين” بحسب وكالة بلومبيرغ.وأشار […]

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