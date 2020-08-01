نائب عن صادقون: الكاظمي يتحمل مسؤولية دماء المتظاهرين وهو كذاب من الصنف الاول

2020/08/01 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..حمل النائب عن كتلة الصادقون النيابية، عبد الأمير تعيبان، السبت، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولية قتل المتظاهرين كونه القائد العام للقوات المسلحة ، مبينا انه اثبت بأنه كذاب رقم واحد.وقال تعيبان في تصريح متلفز تابعته المعلومة إن “الكاظمي هو المسؤول الأول عن مقتل المتظاهرين في ساحة التحرير وذي قار كونه القائد العام […]

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