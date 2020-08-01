2020/08/01 | 10:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة استراتيجية لإعداد موازنة 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: تشكيل لجنة استراتيجية لإعداد موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: تشكيل لجنة استراتيجية لإعداد موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).