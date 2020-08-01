2020/08/01 | 10:44 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء تنوه بانقطاع التغذية عن الكرخ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 10:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تنوه بانقطاع التغذية عن الكرخ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تنوه بانقطاع التغذية عن الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).