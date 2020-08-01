قريباً.. البدء بإعداد موازنة 2021

2020/08/01 | 10:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفصحت اللجنة المالية النيابية اليوم السبت عن موعد البدء بإعداد الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021.وقال عضو اللجنة المالية النائب ناجي السعيدي في تصريح للوكالة الرسمية إنه “تم تشكيل لجنة استراتيجية لإعداد موازنة عام 2021”.وأشار إلى أن “اللجنة سيبدأ عملها بعد عطلة عيد الأضحى لإعداد الموازنة وبالاشتراك مع وزارة المالية”.وكان […]

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