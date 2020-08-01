تطوير جهاز للتحكم في الأحلام

2020/08/01 | 10:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..طور العلماء جهازا أطلقوا عليه اسم ” Dormio” للتحكم في الأحلام، حيث لا يسمح الجهاز بتسجيل المعلومات حول الأحلام فقط، ولكنه قادر أيضا على توجيهها، وتكرار بعض المعلومات في مرحلة مبكرة من النوم وبالتالي التأثير على محتوى الحلم.واعتمد العلماء، أثناء تطوير الجهاز، على دراسات سابقة أظهرت أن نشاط الدماغ أثناء حالة الهلوسة […]

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