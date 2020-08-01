طائرات تركية تشن غارات على دهوك

2020/08/01 | 10:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شنت طائرة عسكرية تابعة للجيش التركي، غارات على قرية كربلي في ناحية مانكيشك في قضاء زاخو في دهوك، في إطار عمليات تركيا العسكرية المستمرة في إقليم كردستان.وقال مدير ناحية مانكيشك، مشتاق عصمت، في تصريحات لوسائل اعلام كردية، إن طائرة تركية شنت في الساعة الثامنة من مساء اليوم ثلاث غارات على نهر شيفكي بقرية […]

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