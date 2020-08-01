انطلاق أول رحلة جوية منتظمة تقلع من موسكو بعد استئناف الرحلات الدولية

2020/08/01 | 10:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..انطلقت اليوم من مطار شيريميتيفو قرب موسكو إلى اسطنبول، أول رحلة جوية دولية منتظمة، عقب استئناف الرحلات مع بعض الدول الأجنبية، بعد توقف دام عدة أشهر على خلفية وباء كوفيد-19.في وقت سابق، ذكرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، أن سعة الطائرة التي ستقوم بهذه الرحلة الجوية، تسمح بنقل ما يصل إلى 400 […]

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