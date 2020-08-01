تعرف على الحالة الجوية في البلاد لغدٍ الأحد: الجميع دون الخمسين!

2020/08/01 | 10:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” الحالة الجوية ليوم غد الأحد في جميع المحافظات العراقية.وسجلت المحافظات كافة درجات حرارة أقل من الخمسين درجة مئوية بحسب هيأة الأنواء الجوية التابعة لوزارة النقل.يأتي ذلك بعد موجة حرارة عالية ضربت البلاد، وقفز العديد من المحافظات إلى فوق الخمسين درجة.

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