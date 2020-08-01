الرئيس اللبناني يدعو لاستجابة دولية للخطة المبدئية لعودة اللاجئين السوريين

2020/08/01 | 10:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، الدول المعنية بالاستجابة للخطة المبدئية التي وضعتها بلاده لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.وقال في خطاب بمناسبة عيد الجيش اللبناني، إنه “مع إقرار الخطة المبدئية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، التي أصبحت بمعظمها آمنة وقادرةً على استيعابهم، تكون الدولة قد وضعت تصوراً موحداً لحل هذه الأزمة”.وأضاف: […]

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