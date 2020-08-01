خبير يحدد اربع عقبات امام اجراء الانتخابات

2020/08/01 | 11:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الخبير الانتخابي دريد توفيق اربع عقبات لإجراء الانتخابات في السادس من حزيران 2021.وقال توفيق في بيان ان “تحديد هذا التاريخ من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو نوع من انواع الضغط على مجلس النواب لإكمال قانون الانتخابات من حيث النظرية”، مشيرا الى “وجود مشكلة في التاريخ المحدد اذ ان هناك فترة 30 يوم …

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