2020/08/01 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو تعلن انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 11:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تعلن انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تعلن انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).