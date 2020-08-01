ترامب يقول: سأحظر “تيك توك” اليوم!

2020/08/01 | 11:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه التوقيع على أمر تنفيذي بحظر تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك” اليوم السبت قي الولايات المتحدة.ويعود التطبيق إلى شركة بايت دانس الصينية التي تتهمها واشنطن بعمليات تجسس عبر التطبيق لحساب جهاز الاستخبارات الصيني.ويأتي إعلان ترامب بعد مفاوضات أمس الجمعة بين البيت الأبيض وشركة بايت دانس […]

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