وزير الصحة الروسي يعلن انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد كورونا في مركز غامالي

2020/08/01 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عن انتهاء التجارب السريرية في مركز غامالي للقاح ضد فيروس كوفيد-19.

وقال الوزير للصحفيين اليوم: "تم إنجاز الاختبارات السريرية على لقاح ضد عدوى الفيروس التاجي، التي طورها مركز غامالي الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة.



ويجري إعداد الوثائق الضرورية لتسجيل اللقاح رسميا".

ووفقا للوزير، سيتم استخدام هذا اللقاح بعد تسجيله، لتطعيم العاملين في القطاع الطبي وفي المدارس في المقام الأول.

وأكد الوزير، أن عملية الإنتاج التجاري للقاح ستبدأ في أكتوبر المقبل.

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، عبر حسابه على "تويتر" اليوم عن النجاح في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي.

وقال بن راشد "نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء

بغداد اليوم- متابعة

أفاد مسؤولون في ولاية ألاسكا الأمريكية بأن تصادما بين طائرتين في الجو أمس الجمعة أدى إلى مصرع 7 أشخاص من بينهم نائب عن الولاية كان يقود إحدى الطائرتين.

وقالت سلطات ولاية ألاسكا، إنه لا يوجد ناجون من الحادث الذي وقع قرب المطا

بغداد اليوم- متابعة

قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، إن المحادثات مع إيران بشأن إسقاط طائرة أوكرانية في يناير "بناءة"، لكن من السابق لأوانه تحديد حجم التعويض الذي ستوافق طهران على دفعه.

وأضاف كوليبا اليوم الجمعة في إيجاز عبر را

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