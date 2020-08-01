معهد واشنطن: يجب الرد على تحرشات ميليشيات العراق التابعة لإيران

2020/08/01 | 11:47 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر معهد واشنطن للدراسات، أن على الإدارة الأميركية الرد على تحرشات الميليشيات العراقية التابعة لإيران بالقوات الأميركية، معتبراً أن أمام واشنطن عدة أساليب غير فتاكة لردع الميليشيات.ووفقا للمعهد، فإن

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