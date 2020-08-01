2020/08/01 | 11:47 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسات عراقية وأخرى غربية أن إيران تستخدم الميليشيات في العراق لتنفيذ سياستها الخارجية التوسعية في العراق وسوريا ودول المنطقة.ومن أبرز مهام هذه الميليشيات العراقية تأمينُ الطريق البري بين طهران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقارير: حزب الله العراقي يؤمن الطريق بين طهران وسوريا وإيران) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقارير: حزب الله العراقي يؤمن الطريق بين طهران وسوريا وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).