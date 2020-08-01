تركيا تقصف منطقة قريبة من دهوك شمال العراق

2020/08/01 | 11:47 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت مقاتلات تركية، ليل الجمعة، غارتين جويتين في محيط قرية كربلي، شمال محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.وأشار مسؤول محلي إلى صعوبة معرفة حجم الخسائر الناتجة عن القصف التركي، بسبب صعوبة الوصول إلى

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