معلومات خطيرة عن دور اميركي في الأطاحة بحكومة عبدالمهدي

2020/08/01 | 11:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب عن كتلة صادقون المنضوية في تحالف الفتح سعد الخزعلي اليوم ، الولايات المتحدة الاميركية بالوقوف وراء تردي واقع الكهرباء في العراق....

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