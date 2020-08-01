2020/08/01 | 11:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج العشرات من سكان البصرة، ليلة امس الجمعة، بتظاهرات احتجاجاً على قطع الكهرباء، أغلقوا خلالها طرقاً رئيسة....

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