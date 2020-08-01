2020/08/01 | 11:47 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعتزم حظر "تيك توك" بعد فشل مفاوضات شرائه) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعتزم حظر "تيك توك" بعد فشل مفاوضات شرائه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).