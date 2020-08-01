الحلبوسي يدعو الى حل البرلمان وانتخابات [ابكر]

2020/08/01 | 11:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى انتخابات "أبكر" من الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من حزيران من العام المقبل، كما دعا الى جلسة برلمانية طارئة لحل البرلمان.

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