2020/08/01 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تمكن العلماء من ابتكار نوع من النسيج لا يعيق الجسم لتبريد نفسه طبيعيا، مهما كان الصيف حارا، وتصبح بدلات العمل الرسمية في المكاتب مريحة، كما في ملابس السباحة.وتفيد مجلة ACS Applied Materials & Interfaces، بأن الأشخاص الذين يضطرون إلى ارتداء بدلات صارمة كما تتطلب آداب وظروف العمل، يعتمدون عادة على مكيفات الهواء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابتكار نسيج جديد يضمن تبريد الجسم من دون مكيف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابتكار نسيج جديد يضمن تبريد الجسم من دون مكيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).