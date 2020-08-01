طوكيو تسجل زيادة قياسية جديدة في الإصابات بفيروس كورونا

2020/08/01 | 11:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..سجلت العاصمة اليابانية طوكيو زيادة قياسية جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغت 472 حالة، اليوم السبت.وهذا هو اليوم الثاني على التوالي، الذي يرتفع فيه عدد الإصابات في طوكيو بأكثر من 450 حالة.وفي وقت سابق صرحت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكيه، بأن المدينة قد تعلن حالة طوارئ خاصة بها، فيما تقول الحكومة […]

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