محمد مشالي … شجرةٌ بمئة مليون ثمرة - فاطمة ناعوت

2020/08/01 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت Twitter: @FatimaNaoot "مِن ثمارِهم تعرفونِهم".



وهذا الرجلُ شجرةٌ وارفةٌ أثمرتْ عشرات الآلاف من الثمار، وبكتْ على رحيله ملايين الثمار.



طبيبٌ من النبلاء الذين حقّقوا قَسَمَ "أبقراط" أبي الطبّ، الذي أوصى الأطباءَ بعدم استغلال المرضى، والرحمة بأوجاعهم وفقرهم.



لهذا أطلق عليه الناسُ: “طبيب الغلابة"، فكان أثرى الأثرياء بحبّهم ودعواتهم له بالستر والصحة وطول العمر.



تصوّروا كمَّ ثراء رجلٍ ظلَّ ......





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