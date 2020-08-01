الوطن وازدواجية الحكم - فلاح أمين الرهيمي

2020/08/01 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي حينما تحكم الوطن ازدواجية المصالح يصبح الشعب تحت حكم سلطة متناقضة بين مصلحتين الأولى تحكم بموجب سياسة تحمي الوطن وتخلق السعادة والاستقرار والاطمئنان للشعب وبما يضمن تقدمه وتطوره ويجند نفسه في استثمار ثروات الوطن لأجل وطنه وشعبه وتكون إفرازاتها إيجابية وعلاقة ثقة ومصداقية بين السلطة والشعب وتكون انعكاساتها وآثارها إيجابية أيضاً على الشعب ..



أما إذا كانت السلطة متناقضة العمل والخدمة وسياسة تحت تأثير ......





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